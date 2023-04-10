الدفاع المدني: احذروا عبور مجاري السيول

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، الجميع إلى اتباع التعليمات والإرشادات وعدم عبور مجاري السيول، وذلك بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها عدد من مناطق المملكة.

وتكثف الفرق التابعة للدفاع المدني جهودها للتعامل مع الحالة المطرية الغزيرة وآثارها وإنقاذ الأشخاص الذين يتعثرون في مياه السيول.

تحذير لـ 6 مناطق

وفي وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، تحذيرًا لأهالي نجران، مكة المكرمة، تبوك، الحدود الشمالية، الرياض، القصيم والجوف، حتى فجر غد الثلاثاء، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من هذه المناطق وذلك حتى مساء اليوم الاثنين ومع ساعات فجر غد الثلاثاء.

وأهابت المديرية العامة الجميع، بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، نجران، جازان، عسير.

كما تتهيّأ فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتَي القصيم والرياض، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.