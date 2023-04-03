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الدفاع المدني في الميدان لخدمة ضيوف الرحمن

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ مساءً
الدفاع المدني في الميدان لخدمة ضيوف الرحمن
المواطن - فريق التحرير

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أظهرت لقطات مصورة نشرتها المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود الكبيرة لرجالها في خدمة وسلامة ضيوف الرحمن، خاصة مع توافد ملايين المعتمرين لأداء العمرة خلال شهر رمضان.

خدمة ضيوف الرحمن

وعلقت المديرية العامة على الصور المنشورة على حسابها بموقع “تويتر” بالقول: “من الميدان.. في خدمة وسلامة ضيوف الرحمن”.

ووثقت الصور جهود رجال الدفاع المدني وعناءهم على مدار اليوم والساعة، حتى يكونوا في خدمة ضيوف الرحمن وسلامتهم، حاملين على عاتقهم مسؤولية كبيرة من أجل الوطن.

انتشار وإنقاذ

وتنتشر قوات الدفاع المدني في العديد من البقاع والأماكن داخل المسجد الحرام، وتزيد وفق ما يتطلبه الموقف، إذ تزداد تمركزات وأعداد رجال الدفاع المدني بزيادة القوة الاستيعابية، وخلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وتكون مهام الرجال الأولى، هي مساعدة وتقديم العون لزوار بيت الله الحرام، بمشاركة بعض الفرق التطوعية، كما تقوم بالأعمال التي تقع تحت مهام الدفاع المدني، كأعمال الإنقاذ والحماية المدنية.

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