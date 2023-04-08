الدفاع المدني للمعتمرين: اتبعوا إرشادات رجال الأمن

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، ضيوف الرحمن والمعتمرين إلى التزام الهدوء واتباع إرشادات رجال الأمن.

وقالت المديرية عبر إنفوجراف صادر عنها “ضيف الرحمن الكريم لسلامتك.. في الحالات الطارئة التزم الهدوء واتبع إرشادات رجال الأمن”.

تسهيل أداء النسك

وتعمل المديرية العامة للدفاع المدني في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن منظومة قطاعات وزارة الداخلية الخدمية والأمنية على راحة ضيوف الرحمن من الداخل والخارج خلال شهر رمضان المبارك وتسهيل أدائهم نسكهم بيسر وطمأنينة.

ويقدم رجال الأمن جهودًا كبيرة لخدمة المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام خلال شهر رمضان المبارك، حيث يقومون بالحفاظ على الأمن ومساعدة المحتاجين وكبار السن، فضلًا عن الإرشاد لتسهيل حركتهم وتنقلهم.