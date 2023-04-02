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وثقت لقطات مصورة الجهود المضنية لرجال الدفاع المدني على مدار الساعة من أجل حماية المواطنين وسلامتهم.
وأظهرت الصور التي نشرتها المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، جهود رجالها ومباشرة أعمالهم على مدار الساعة من أجل سلامة وأمان المواطنين، حيث يتفانون من أجل الوطن وهم خلف الكواليس، لا ترصدهم الأعين.
وعلقت المديرية بالقول: “الدفاع المدني وقاية، وسلامة، وأمان”.