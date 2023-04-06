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الدفاع المدني يحذر أهالي القصيم من أمطار غزيرة

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
الدفاع المدني يحذر أهالي القصيم من أمطار غزيرة
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، تحذيرًا لأهالي منطقة القصيم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، حتى الساعة الرابعة فجر غد الجمعة وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

أمطار غزيرة

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على القصيم تشمل (الأسياح، البدائع، البكيرية، الثامرية، الشماسية، العمار، المذنب، بريدة، عنيزة، عيون الجواء، الخبراء، الرس، الفوارة، النبهانية، رياض الخبراء، ضرية، وعقلة الصقور).

وأهابت المديرية العامة الجميع، بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

وهطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة وعددًا من المحافظات، وأجزاء متفرقة من مراكز المنطقة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق. كما يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل والرياض تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والحدود الشمالية.

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