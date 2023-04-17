الدفاع المدني يحذر أهالي القصيم وحائل

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، تحذيرًا لأهالي منطقتي القصيم وحائل من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة الـ10 مساء اليوم، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

المناطق المشمولة

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع تكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على أجزاء من القصيم وتشمل (الأسياح، البدائع، البكيرية، الثامرية، الشماسية، العمار، المذنب، بريدة، عنيزة، عيون الجواء، الخبراء، الرس، الفوارة، النبهانية، رياض الخبراء، ضربة، عقلة الصقور).

وتشمل منطقة حائل (الحائط، السليمي، الشنان، الغزالة، بقعاء، سميراء، الشملي، حائل، موقق).

وأهابت المديرية العامة الجميع، بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

طقس اليوم

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك تكون متوسطة في مجملها على مرتفعات وأجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية ومنطقتي الجوف وتبوك.