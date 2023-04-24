الدفاع المدني يحذر أهالي المدينة المنورة من عواصف وأمطار

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، تحذيرًا لأهالي منطقة المدينة المنورة من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة الـ8 مساء اليوم، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

المناطق المشمولة

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع تكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على أجزاء من المدينة المنورة وتشمل (المهد، وادي الفرع).

وأهابت المديرية العامة الجميع، بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

أمطار ربيعية

وكان المركز الوطني للأرصاد، أصدر اليوم الاثنين، تنبيهًا باستمرار هطول أمطار رعدية ربيعية متوسطة إلى غزيرة على محافظات المدينة المنورة، تبدأ من اليوم وتستمر للغد.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة المطرية تؤثر على محافظات الحناكية والعيص وبدر والعلا اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار، وتساقطًا للبرد، وجريان السيول، وشبه انعدام في مدى الرؤية.

طقس اليوم

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.