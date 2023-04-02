الدفاع المدني يحذر أهالي جازان من أمطار غزيرة

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم السبت، تحذيرًا لأهالي منطقة جازان من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.
وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل (أبوعريش، أحد المسارحة، الطوال، الفطيحة، صامطة، صبيا، ضمد، الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، وهروب)، وذلك حتى الثامنة من مساء اليوم الأحد.
وأهابت المديرية العامة الجميع، بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.
من جانبه، أعلن متحدث إدارة تعليم جازان، اليوم السبت، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد في جميع المدارس، وتحويلها عن بُعد عبر منصة “مدرستي”.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أمس استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، يُصاحبه رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران.
كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.