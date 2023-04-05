نائب أمير الشرقية يعزي أسرة طبيبة خدمت 35 عامًا وظائف شاغرة في فروع طيران الإمارات نائب أمير حائل يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار بالميدان الدفاع المدني يحذر أهالي عسير من أمطار غزيرة صراخ وبكاء هنادي مهنا في غسالة رامز نيفر إند تشكيل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد تحويل الدراسة عن بعد بمحايل عسير وسراة عبيدة وظهران الجنوب غدًا 4 قراء من السعودية والمغرب وإيران يتنافسون على جائزة عطر الكلام الكبرى توقع اشتداد الأمطار على المرتفعات الغربية غدًا الخميس وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا لأهالي منطقة عسير من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، غد الخميس من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.
وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، الربوعة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، النماص، بلقرن، تنومة، المجاردة، بارق، رجال ألمع، ومحايل).
وأهابت المديرية العامة الجميع، بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.
وكان مركز طقس العرب توقع اشتداد الأمطار على المرتفعات الغربية غدًا الخميس وامتدادها إلى المناطق الوسطى يوم الجمعة المقبل.
وتوقع المركز هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بعواصف رعدية، تؤدي إلى جريان الأودية المختلفة في جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وجنوب المدينة المنورة.
كما توقع تكوين وتكاثر سحب ممطرة على شمال وجنوب وغرب الرياض، والقسيم وجنوب حائل، وتكون هذه الأمطار متوسطة إلى خفيفة على هذه المناطق.