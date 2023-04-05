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الدفاع المدني يحذر أهالي عسير من أمطار غزيرة

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٥ مساءً
الدفاع المدني يحذر أهالي عسير من أمطار غزيرة
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا لأهالي منطقة عسير من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، غد الخميس من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

أمطار غزيرة

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، الربوعة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، النماص، بلقرن، تنومة، المجاردة، بارق، رجال ألمع، ومحايل).

وأهابت المديرية العامة الجميع، بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

اشتداد الأمطار

وكان مركز طقس العرب توقع اشتداد الأمطار على المرتفعات الغربية غدًا الخميس وامتدادها إلى المناطق الوسطى يوم الجمعة المقبل.

وتوقع المركز هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بعواصف رعدية، تؤدي إلى جريان الأودية المختلفة في جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وجنوب المدينة المنورة.

كما توقع تكوين وتكاثر سحب ممطرة على شمال وجنوب وغرب الرياض، والقسيم وجنوب حائل، وتكون هذه الأمطار متوسطة إلى خفيفة على هذه المناطق.

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