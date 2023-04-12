الدفاع المدني يحذر من عواصف وأمطار غزيرة على الرياض

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نوهت المديرية العامة للدفاع المدني بتحذير من المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الرياض وتشمل بعض المناطق المتفرقة على الشمال والجنوب.
إذ توقعت المديرية، حدوث عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 4 صباح يوم الخميس.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.