Icon

محاكمة 8 أطباء بسبب وفاة مارادونا Icon رئيس المحكمة العليا: الشرع اعتمد على الرؤية وليس الحسابات Icon موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا Icon الدفاع المدني يحذر من مخاطر الألعاب النارية Icon 8 حدائق وساحات تستضيف حفل أهالي الرياض بعيد الفطر Icon ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بأحشاء أسماك إكوادورية Icon لقطات لـ جهود المرور السري بالرياض لرصد وضبط المخالفات Icon يوفنتوس يصعد للمركز الثالث في الدوري الإيطالي بعد تعليق عقوبته Icon امتلاء صحن الطواف أثناء أداء صلاة العشاء بالمسجد الحرام ليلة العيد Icon طرح هاتف جديد منافس لـ هواوي بأسعار مقبولة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تفتقر إلى مقومات الأمن والسلامة

الدفاع المدني يحذر من مخاطر الألعاب النارية

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٨ مساءً
الدفاع المدني يحذر من مخاطر الألعاب النارية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة



حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات، لما لها من مخاطر محتملة على مستخدميها، سواء في المنازل، أو الاستراحات، أو الأماكن العامة.

الأمن والسلامة

وأوضحت المديرية أن العديد من الألعاب النارية تفتقر إلى مقومات الأمن والسلامة، مما يجعلها عرضة للانفجار تلقائيًا في حال تعرضها لدرجات الحرارة العالية أو الاحتكاك بالأسطح الخشنة أو الضغط عليها.

الألعاب النارية

حددت الهيئة العامة للترفيه مناطق انطلاق الألعاب النارية في أول أيام عيد الفطر المبارك، ضمن فعاليات وبرنامج العيد 2023، لتنير سماء المملكة وتضيء ألوانها أنحاء مختلفة من المدن وتنشر الفرح بمناسبة العيد، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

المناطق المشمولة

وشملت المناطق التي حددتها الهيئة للاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية عند الساعة التاسعة مساءً، كلًا من مدينة الرياض من خلال منطقة بوليفارد رياض سيتي، ومدينة أبها في حديقة الصفا، ومدينة جدة على ممشى البروميناد، والتي ستستمر عروض الألعاب النارية فيها لمدة 3 أيام، إضافة إلى عروض درونز في ثاني وثالث أيام العيد.
كما سيستمتع أهالي الخبر بمناظر تلك الألعاب النارية على الواجهة البحرية، فيما يترقبها أهالي حائل في طريق المغواة الترفيهي للاحتفالات، وقاطنو الباحة في منتزه الأمير حسام، إضافةً إلى إطلاق مجموعة أخرى في مدينة تبوك بحديقة تبوك المركزية، وتتخذ الألعاب النارية في مدينة عرعر من حديقة عامة مقابل العثيم مول مقرًّا لاستقبال جمهورها، فيما ينتظر أهالي مدينة نجران تنطلق الألعاب النارية في حي النهضة، وفي المدينة المنورة بحديقة الملك فهد المركزية، وفي مدينة جازان بممشى الكورنيش الشمالي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سر إلغاء زيارة ملك بريطانيا إلى فرنسا
تقارير

سر إلغاء زيارة ملك بريطانيا إلى فرنسا

تقارير
تويتر تزيل العلامة الزرقاء المجانية من حسابات المستخدمين
تكنولوجيا

تويتر تزيل العلامة الزرقاء المجانية من حسابات...

تكنولوجيا
أسعار السيارات ستنخفض في السعودية بحالة واحدة
السعودية اليوم

أسعار السيارات ستنخفض في السعودية بحالة واحدة

السعودية اليوم
تعرّض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان للاعتداء بمقر إقامته
العالم

تعرّض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان للاعتداء...

العالم
3 أرقام سلبية تُلاحق نادي الهلال
آخر الاخبار

3 أرقام سلبية تُلاحق نادي الهلال

آخر الاخبار
إتاحة خدمة زكاتي للعام السادس على التوالي
السعودية اليوم

إتاحة خدمة زكاتي للعام السادس على التوالي

السعودية اليوم
عُمان تحذر من السفر لدولتين بسبب فيروس ماربورغ
العالم

عُمان تحذر من السفر لدولتين بسبب فيروس...

العالم
“السدو” يزيّن مائدة “فطور وسحور زمان” بموسم رمضان
السعودية اليوم

“السدو” يزيّن مائدة “فطور وسحور زمان” بموسم...

السعودية اليوم