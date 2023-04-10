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الدفاع المدني يحذر 6 مناطق من أمطار غزيرة

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٦ مساءً
الدفاع المدني يحذر 6 مناطق من أمطار غزيرة
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، تحذيرًا لأهالي نجران، مكة المكرمة، تبوك، الحدود الشمالية، الرياض، القصيم والجوف، حتى فجر غد الثلاثاء، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من هذه المناطق وذلك حتى مساء اليوم الاثنين ومع ساعات فجر غد الثلاثاء.

وأهابت المديرية العامة الجميع، بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، نجران، جازان، عسير.

كما تتهيّأ فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتَي القصيم والرياض، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

سحب ركامية كثيفة

وكان محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، توقع استمرار الاضطرابات الجوية على المملكة حتى نهاية شهر رمضان الجاري.

وأوضح العقيل في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أنه بعد الاطلاع على صور الأقمار الصناعية لاحظ أن هناك تواجدًا كثيفًا للسحب الركامية الرعدية على المرتفعات وشرقها ومنطقة مكة المكرمة، والقصيم وحائل، وبعض أجزاء منطقة الجوف والحدود الشمالية.

وأشار إلى أن هذه السحب تتوجه لتؤثر على بعض أجزاء المناطق الشمالية ومنها منطقة الرياض وخاصة العاصمة، وكلما اتجهنا نحو الساحل الشرقي.

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