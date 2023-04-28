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ابتداءً من 10 إلى 14 شوال 1444 هـ

الدفاع تذكر بموعد فتح القبول للوظائف العسكرية بمختلف التخصصات

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ مساءً
الدفاع تذكر بموعد فتح القبول للوظائف العسكرية بمختلف التخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة في قيادة الاستقطاب العسكري المشترك، اليوم الجمعة، عن فتح بوابة القبول للوظائف العسكرية (رجال- نساء) في مختلف التخصصات.

وأوضحت وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، موعد التقديم للوظائف الذي يبدأ من 10 إلى 14 شوال 1444هـ، موضحة المؤهلات المطلوبة للوظائف العسكرية.

المؤهلات المطلوبة

بكالوريوس (رجال/ نساء)

دبلوم (رجال/ نساء)

الثانوي العامة (رجال/ نساء)

الثانوية الصناعية (رجال)

وأوضحت الوزارة أنه يمكن التقديم للوظائف عبر موقع قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في وزارة الدفاع على الرابط:  https://tajnid.mod.gov.sa

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