الدفاع تذكر بموعد فتح القبول للوظائف العسكرية بمختلف التخصصات

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أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة في قيادة الاستقطاب العسكري المشترك، اليوم الجمعة، عن فتح بوابة القبول للوظائف العسكرية (رجال- نساء) في مختلف التخصصات.
وأوضحت وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، موعد التقديم للوظائف الذي يبدأ من 10 إلى 14 شوال 1444هـ، موضحة المؤهلات المطلوبة للوظائف العسكرية.
بكالوريوس (رجال/ نساء)
دبلوم (رجال/ نساء)
الثانوي العامة (رجال/ نساء)
الثانوية الصناعية (رجال)
وأوضحت الوزارة أنه يمكن التقديم للوظائف عبر موقع قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في وزارة الدفاع على الرابط: https://tajnid.mod.gov.sa