الدفاع تذكر بموعد فتح القبول للوظائف العسكرية بمختلف التخصصات

أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة في قيادة الاستقطاب العسكري المشترك، اليوم الجمعة، عن فتح بوابة القبول للوظائف العسكرية (رجال- نساء) في مختلف التخصصات.

وأوضحت وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، موعد التقديم للوظائف الذي يبدأ من 10 إلى 14 شوال 1444هـ، موضحة المؤهلات المطلوبة للوظائف العسكرية.

المؤهلات المطلوبة

بكالوريوس (رجال/ نساء)

دبلوم (رجال/ نساء)

الثانوي العامة (رجال/ نساء)

الثانوية الصناعية (رجال)

وأوضحت الوزارة أنه يمكن التقديم للوظائف عبر موقع قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في وزارة الدفاع على الرابط: https://tajnid.mod.gov.sa