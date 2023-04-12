الدوام عبر مدرستي اليوم في حائل والقصيم

أعلنت إدارتا تعليم القصيم، وحائل، تعليق الدراسة الحضورية اليوم، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي؛ حرصًا على سلامة الجميع في ظل حالة التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة.

تعليم القصيم

وقالت إدارة تعليم القصيم عبر تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول توقع الحالة المناخية؛ وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تحويل الدراسة (عن بُعد) ليوم الأربعاء 21/ 9/ 1444ﮪ عبر منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم القصيم ومكاتب التعليم.

تعليم حائل

وقالت إدارة تعليم حائل: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس؛ فقد تقرر استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي (عن بعد) ليوم الأربعاء 21/ 9/ 1444ﮪ، في جميع مدارس منطقة حائل، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.