الدوام عبر منصة مدرستي في النماص غدًا

وقالت الإدارة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لـ تعليم النماص ليوم غدٍ الأربعاء 6/ 10/ 1444هـ، راجين الله السلامة للجميع.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم الطائف، تحويل الدراسة غدًا الأربعاء إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي؛ بسبب تقارير الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة.