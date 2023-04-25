الدوام عبر منصة مدرستي في مدارس رجال ألمع وظهران الجنوب

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أعلنت إدارة تعليم كل من رجال ألمع وظهران الجنوب، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي، حرصا على سلامة الجميع، بسبب تقارير الأرصاد الجوية.
وقالت إدارة تعليم رجال ألمع عبر تويتر: التزامًا بتعليمات السلامة، وبمتابعةِ مستجدات تقارير الحالة المطرية؛ تعليم رجال ألمع، يقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم غد الأربعاء 6/ 10/ 1444هـ في جميع مدارس المحافظة.
كما قالت إدارة تعليم ظهران الجنوب، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لـ تعليم ظهران الجنوب ليوم غدٍ الأربعاء 6/ 10/ 1444هـ، راجين الله السلامة للجميع.
وفي وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم الطائف، تحويل الدراسة غدًا الأربعاء إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي؛ بسبب تقارير الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة.
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مناطق المملكة، خلال الـ 24 ساعة من ظهر اليوم وحتى صباح غد الأربعاء.
وأوضح الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الممطرة تؤثر على أجزاء متفرقة من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والباحة وعسير ونجران وحائل والقصيم والجوف ونجران وجازان، مع فرصة سيول على أجزاء منها تسبقها برياح نشطة.
وأضاف الحصيني أن الحالة الجوية تمتد إلى اليمن وعُمان، وقد تسقط الأمطار بغزارة على جنوب شرق عُمان بحسب نماذج الطقس المتوقعة.