الدوام عن بعد اليوم في تقني عسير

أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم في المنشآت التدريبية التابعة لها، بأبها وخميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والفرشة وتنومة والنماص وبلقرن ومحايل ورجال ألمع والحريضة.

وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت الإدارة أن الدراسة ستكون “عن بعد” عبر “منصة التدريب الإلكتروني”.

تعليم عسير

في وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم عسير تحويل الدراسة اليوم إلى نظام التعليم عن بعد؛ بسبب حالة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الإدارة في تغريدة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.. تقرّر استمرار تحويل الدراسة اليوم الخميس 15/ 9/ 1444هـ؛ لتكون “عن بُعد” عبر منصة مدرستي، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب بـ تعليم عسير.