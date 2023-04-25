الدوام عن بعد في مدارس بيشة وسراة عبيدة وعسير ومحايل عسير غدًا

وقالت الإدارات عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 6/ 10/ 1444هـ، لجميع مدارس ومكاتب التعليم بـ تعليم بيشة وسراة عبيدة وعسير ومحايل عسير.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم الطائف، تحويل الدراسة غدًا الأربعاء إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي؛ بسبب تقارير الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة.