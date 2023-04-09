الدوام غدًا عبر مدرستي في مدارس مهد الذهب

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة مهد الذهب، التابعة لمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بُعد عَبْر منصة مدرستي ليوم غد الاثنين في جميع المدارس؛ بسبب الأحوال الجوية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة، حتى الخميس المقبل، لتشمل أجزاء من مناطق: الرياض وعسير والباحة والمدينة المنورة.
وتوقع محلل الطقس والباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني تراجع الحالة الممطرة السادسة عشرة على معظم المناطق.
وقال الحصيني، في تغريدة على “تويتر”: إنه حسب المراصد متوقع اليوم الأحد انحسار الحالة الممطرة السادسة عشرة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وأجزاء من الشمالية وتبوك والجوف وأقصى غرب وجنوب غرب منطقة الرياض والقصيم بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة مع فرصة سيول وحبات برد على مكة والطائف ورابغ وشرق وشمال جدة القريب وجنوب وغرب منطقة المدينة مساء الأحد 18 رمضان.