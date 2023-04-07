الدوسري: سعدنا بتشريف الوزراء والمسؤولين بـ سحور الإعلام واتفقنا على إقامته سنويًّا

بيروت ترفض أي تصعيد عسكري من أراضيها اليونيفيل تأمر موظفيها في جنوب لبنان باللجوء للملاجئ آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي على الحدود مع لبنان وغزة الدوسري: سعدنا بتشريف الوزراء والمسؤولين بـ سحور الإعلام واتفقنا على إقامته سنويًّا تركي الضبعان: أبناء الأندية الأحق برئاستها نشر طائرة عسكرية كندية باليابان لدعم العقوبات على كوريا الشمالية القبض على شخص قاد مركبته بتهور وركب تجهيزات مشابهة للمركبات الأمنية بالرياض رئيس الطائي: 19 ريالًا كانت خزينة النادي عندما توليت المهمة وأقسمت بالرد بعد جملة نادي الجبلين ! السعودية تعيد البريق لـ جامع عقبة بن نافع والمدينة العتيقة المجاورة له قصة اعتزال تركي الضبعان كرة القدم بسبب والده
قال وزير الإعلام سلمان الدوسري: سعدنا بوزارة الإعلام بتشريف الوزراء والمسؤولين وزملائي الإعلاميين سحور الإعلام، الذي أقامته الوزارة.
وأضاف في تغريدة عبر موقع تويتر: اتفقنا أن يكون هذا السحور سنويًّا، نتبادل فيه الرؤى والأفكار؛ من أجل تعزيز التواصل والتكامل والتعاون، ولتحقيق أهدافنا الاتصالية والإعلامية.
ونشر الوزير عددًا من الصور على موقع تويتر، كما نشر حساب الوزارة عددًا من الصور أيضًا توثق الحدث.