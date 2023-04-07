الدوسري: سعدنا بتشريف الوزراء والمسؤولين بـ سحور الإعلام واتفقنا على إقامته سنويًّا

قال وزير الإعلام سلمان الدوسري: سعدنا بوزارة الإعلام بتشريف الوزراء والمسؤولين وزملائي الإعلاميين سحور الإعلام، الذي أقامته الوزارة.

وأضاف في تغريدة عبر موقع تويتر: اتفقنا أن يكون هذا السحور سنويًّا، نتبادل فيه الرؤى والأفكار؛ من أجل تعزيز التواصل والتكامل والتعاون، ولتحقيق أهدافنا الاتصالية والإعلامية.

ونشر الوزير عددًا من الصور على موقع تويتر، كما نشر حساب الوزارة عددًا من الصور أيضًا توثق الحدث.