الدوسري عن خليل الزياني: عميد المدربين وصاحب الإنجازات امتلاء الشوارع المحيطة بالمسجد الحرام بالمصلين في تراويح ليلة 27 رمضان لقطات نادرة تسر الناظرين لأودية جبال أجا في حائل الزل السوق الأشهر لبيع المشالح الجماهير تُخلد ذكرى وفاة عادل التويجري سيول شعبة الحسي ترسم لوحة جمالية غرب المجمعة مصير قوات الدعم السريع بعد قرار الجيش السوداني إلغاء الانتداب إليها وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى سامرف طفل سوداني يجهش بحرقة : أوقفوا القتال والتدمير وظائف شاغرة لدى الخطوط السعودية
أشاد رئيس رابطة فارس الدهناء، فيصل الدوسري، بالمدير الفني السابق للمنتخب السعودي، خليل الزياني، واصفًا إياه بـ”عميد المدربين”.
ونشر فيصل الدوسري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للافتة بأحد شوارع الدمام تحمل اسم الزياني، وسط تفاعل من جماهير الاتفاق التي تمنت استعادة الفريق لبريقه.
وعلق فيصل الدوسري على الصورة، قائلًا: “لما تقول العم خليل الزياني عميد المدربين صاحب الإنجازات والأولويات، لا تحط نقطة آخر السطر، ولا تقلب الصفحة.. قفل الكتاب نهائيًّا”.
وكانت أمانة المنطقة الشرقية، قد دشنت اسم خليل إبراهيم الزياني على أحد شوارع الدمام في حي المزروعية، خلف منزل مدرب الأخضر السابق، الذي قاد المنتخب لحصد أول بطولة في تاريخه كأس أمم آسيا 1984.
كما قاد الزياني، المنتخب السعودي للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد لوس أنجلوس 1984″، كما حقق نجاحات كبيرة على مستوى الأندية خاصة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق.