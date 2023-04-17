الدوسري عن خليل الزياني: عميد المدربين وصاحب الإنجازات

أشاد رئيس رابطة فارس الدهناء، فيصل الدوسري، بالمدير الفني السابق للمنتخب السعودي، خليل الزياني، واصفًا إياه بـ”عميد المدربين”.

تعليق الدوسري

ونشر فيصل الدوسري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للافتة بأحد شوارع الدمام تحمل اسم الزياني، وسط تفاعل من جماهير الاتفاق التي تمنت استعادة الفريق لبريقه.

وعلق فيصل الدوسري على الصورة، قائلًا: “لما تقول العم خليل الزياني عميد المدربين صاحب الإنجازات والأولويات، لا تحط نقطة آخر السطر، ولا تقلب الصفحة.. قفل الكتاب نهائيًّا”.

إنجازات خليل الزياني

وكانت أمانة المنطقة الشرقية، قد دشنت اسم خليل إبراهيم الزياني على أحد شوارع الدمام في حي المزروعية، خلف منزل مدرب الأخضر السابق، الذي قاد المنتخب لحصد أول بطولة في تاريخه كأس أمم آسيا 1984.

كما قاد الزياني، المنتخب السعودي للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد لوس أنجلوس 1984″، كما حقق نجاحات كبيرة على مستوى الأندية خاصة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق.