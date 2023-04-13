الدولار يتراجع وسط حالة من التفاؤل

ضغطت بيانات التضخم الأمريكية على الدولار، إذ أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في أميركا بوتيرة أبطأ من المتوقع، مما شجع على زيادة الإقبال على المخاطرة وسط زيادة التوقعات بأن ينهي الفيدرالي الأمريكي من التشديد النقدي بعد رفع آخر للفائدة الشهر المقبل.

هبوط مؤشر الدولار

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية، 0.03 % إلى 101.44، ويحوم حول أدنى مستوى في أسبوع البالغ 101.40 بعد انخفاضه 0.6% الليلة الماضية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.1% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.4% في فبراير، وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر 0.2% في مارس.

صعود اليورو

وصعد اليورو 0.05 % إلى 1.0994 دولار، بعدما لامس أعلى مستوى في شهرين عند 1.1005 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ونزل الين الياباني 0.04% إلى 133.20 للدولار، وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2486 دولار، مرتفعا 0.04% خلال الجلسة.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.01 بالمئة إلى 0.669 دولار أمريكي. ونزل الدولار النيوزيلندي 0.23% إلى 0.621 دولار.