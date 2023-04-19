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بعد خسارة ديربي الرياض بثنائية

الدويش: النصر لا يُقدم لجمهوره سوى الخذلان بالمباريات الحاسمة

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٦ مساءً
الدويش: النصر لا يُقدم لجمهوره سوى الخذلان بالمباريات الحاسمة
المواطن - فريق التحرير

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أبدى الناقد الرياضي محمد الدويش، استياءه من المستوى الذي يُقدمه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المباريات الكبيرة، وذلك بعد خسارته بالديربي.

الدويش ينتقد النصر

ولعب الهلال ضد النصر بالأمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق الزعيم لفوز هام بهدفين دون رد.

وعلق محمد الدويش عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: ” منذ ثلاثة مواسم.. هذا هو الحال يا نصر!.. لا جديد!”.

نادي الهلال والنصر
جانب من المباراة – المصدر spl

وأضاف الدويش في تغريدة أخرى: “في المواسم الأخيرة وفي المباريات الحاسمة لا يقدّم النصر لجمهوره سوى الخُذلان.. لا استثني أحدًا من يتعاقدون ومن يجدّدون العقود والإدارة والمدربين واللاعبين”.

وبعد خسارة الديربي، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عند 53 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي من 24 مباراة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، ولكنه خاض 23 لقاء.

الهلال ضد النصر
جانب من المباراة – المصدر spl

الفريق يستعد للوحدة

على الجانب الآخر، يستعد العالمي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مساء يوم الاثنين المقبلة، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك، ويطمح الأصفر لمصالحة جماهيره وتحقيق الفوز.

نادي النصر
لاعبو الفريق – المصدر spl
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