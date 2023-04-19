الدويش: النصر لا يُقدم لجمهوره سوى الخذلان بالمباريات الحاسمة

أبدى الناقد الرياضي محمد الدويش، استياءه من المستوى الذي يُقدمه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المباريات الكبيرة، وذلك بعد خسارته بالديربي.

الدويش ينتقد النصر

ولعب الهلال ضد النصر بالأمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق الزعيم لفوز هام بهدفين دون رد.

وعلق محمد الدويش عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: ” منذ ثلاثة مواسم.. هذا هو الحال يا نصر!.. لا جديد!”.

وأضاف الدويش في تغريدة أخرى: “في المواسم الأخيرة وفي المباريات الحاسمة لا يقدّم النصر لجمهوره سوى الخُذلان.. لا استثني أحدًا من يتعاقدون ومن يجدّدون العقود والإدارة والمدربين واللاعبين”.

وبعد خسارة الديربي، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عند 53 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي من 24 مباراة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، ولكنه خاض 23 لقاء.

الفريق يستعد للوحدة

على الجانب الآخر، يستعد العالمي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مساء يوم الاثنين المقبلة، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك، ويطمح الأصفر لمصالحة جماهيره وتحقيق الفوز.