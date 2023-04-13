مشاهد لجريان شعيب غزال بمحافظة الحريق الدويش: جارسيا قد يستمر مع النصر لمهمة أخرى! اليوم.. بداية إجازة عيد الفطر للطلبة والقطاع العام نادي تشيلسي يكرر رقمًا غائبًا منذ 30 عامًا المفتي: منصة “إحسان” تجسيد لمسيرة العمل الخيري في المملكة سلطنة عمان ترحب بجهود عودة سوريا لحضنها العربي وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية تعليق تداول سهم المعمر لأنظمة المعلومات في السوق السعودية فحوصات طبية لكبار السن بالمسجد الحرام وليد الزهراني يبدع في تقليد قائد صفقات أحد الأندية السعودية
أوضح القانوني محمد الدويش حقيقة فسخ نادي النصر؛ لعقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي رودي جارسيا.
وكتب محمد الدويش عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس: “النصر لم يفسخ عقد جارسيا وإنّما أعفاه من التدريب!.. قد يستمر العقد لمهمة أخرى!”.
وأكدت تقارير أن النصر قرر إقالة المدرب الفرنسي من منصبه، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي، على أن يتولى مدرب فريق درجة الشباب بالنادي، الكرواتي دينو، الإشراف على تدريب الفريق بشكل مؤقت.
وكان النصر قد تعاقد مع جارسيا في يونيو 2022، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وظهر العالمي بشكل مميز في بداية مشواره، قبل أن يتراجع الأداء مؤخرًا، ليحتل المركز الثاني في الدوري، ويخسر كأس السوبر السعودي.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، من الفوز في 16 مباراة، والتعادل 5 مرات، والخسارة مرتين، وسجل 49 هدفًا واستقبل 12 هدفًا.