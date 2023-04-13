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بعد أنباء رحيله عن الفريق

الدويش: جارسيا قد يستمر مع النصر لمهمة أخرى!

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ مساءً
الدويش: جارسيا قد يستمر مع النصر لمهمة أخرى!
المواطن - فريق التحرير

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أوضح القانوني محمد الدويش حقيقة فسخ نادي النصر؛ لعقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي رودي جارسيا.

تعليق محمد الدويش

وكتب محمد الدويش عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس: “النصر لم يفسخ عقد جارسيا وإنّما أعفاه من التدريب!.. قد يستمر العقد لمهمة أخرى!”.

رودي جارسيا - رودي غارسيا
المدرب الفرنسي – المصدر @AlNassrFC

وأكدت تقارير أن النصر قرر إقالة المدرب الفرنسي من منصبه، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي، على أن يتولى مدرب فريق درجة الشباب بالنادي، الكرواتي دينو، الإشراف على تدريب الفريق بشكل مؤقت.

رودي جارسيا
المدرب الفرنسي – المصدر @AlNassrFC

النصر مع جارسيا

وكان النصر قد تعاقد مع جارسيا في يونيو 2022، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وظهر العالمي بشكل مميز في بداية مشواره، قبل أن يتراجع الأداء مؤخرًا، ليحتل المركز الثاني في الدوري، ويخسر كأس السوبر السعودي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، من الفوز في 16 مباراة، والتعادل 5 مرات، والخسارة مرتين، وسجل 49 هدفًا واستقبل 12 هدفًا.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر spl
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