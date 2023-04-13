الدويش: جارسيا قد يستمر مع النصر لمهمة أخرى!

أوضح القانوني محمد الدويش حقيقة فسخ نادي النصر؛ لعقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي رودي جارسيا.

تعليق محمد الدويش

وكتب محمد الدويش عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس: “النصر لم يفسخ عقد جارسيا وإنّما أعفاه من التدريب!.. قد يستمر العقد لمهمة أخرى!”.

وأكدت تقارير أن النصر قرر إقالة المدرب الفرنسي من منصبه، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي، على أن يتولى مدرب فريق درجة الشباب بالنادي، الكرواتي دينو، الإشراف على تدريب الفريق بشكل مؤقت.

النصر مع جارسيا

وكان النصر قد تعاقد مع جارسيا في يونيو 2022، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وظهر العالمي بشكل مميز في بداية مشواره، قبل أن يتراجع الأداء مؤخرًا، ليحتل المركز الثاني في الدوري، ويخسر كأس السوبر السعودي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، من الفوز في 16 مباراة، والتعادل 5 مرات، والخسارة مرتين، وسجل 49 هدفًا واستقبل 12 هدفًا.