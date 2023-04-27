الرئاسة التركية تكشف حقيقة مرض أردوغان

نفى رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، المزاعم المتعلقة بصحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

Kanal 7’de Erdoğan’ın canlı yayını bi anda kesilmiş. Neden, ne oldu? Erdogan's live broadcast on Channel 7 was abruptly interrupted. Why, what happened to the Turkish President? pic.twitter.com/o4bG9Zl3DR — Harry Theocharous (@TheocharousH) April 26, 2023

وعكة صحية

وأفادت تغريدة نشرها ألطون، عبر تويتر، بأن أردوغان سيشارك، اليوم الخميس، عبر الفيديو بمراسم افتتاح أول محطة للطاقة النووية “آق قويو” جنوبي تركيا.

وقال: “لا يمكن لأي قدر من المعلومات المضللة أن يشكك في حقيقة أن الشعب التركي يقف إلى جانب الرئيس أردوغان”، وأرفق بتغريدته صورة لبعض التغريدات التي تتحدث عن تعرض أردوغان لوعكة صحية.

نزلة برد

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مقابلة لأردوغان، مع قناتي Kanal 7 و Ülke TV التركيتين، وتعرضه لعارض صحي خلالها.

وعاد الرئيس التركي للمقابلة بعد توقف وجيز قائلا في مقطع فيديو أعادت نشره صفحة حزب “العدالة والتنمية” التركي الحاكم على تويتر، حيث قال: “كانت هناك حملة مكثفة اليوم وأصبت بنزلة برد شديدة بسبب هذه الحملات لفترة من الوقت، تساءلت عما إذا كان سيتم إساءة فهمنا إذا ألغينا البرنامج.. لقد وعدنا أن نذهب للقاء. نواجه مثل هذه المواقف من وقت لآخر في ساعات عملنا المزدحمة. أتمنى لكم ولجمهورنا كل التوفيق”.

الظهور الأول لأردوغان

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن أكد، عبر تويتر، في وقت سابق، أن الرئيس التركي بصحة جيدة.

ولاحقا، ذكر قالن أن أردوغان سيجري اتصالاً هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، قبيل افتتاح المحطة النووية، وفقًا لوكالة الأنباء التركية الأناضول.

وأضاف المتحدث، في كلمة خلال مشاركته في مؤتمر “قرن السياسة الخارجية التركية”، أن أردوغان وبوتين سيبحثان خلال الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، إلى جانب آخر التطورات المتعلقة بالحرب الأوكرانية.

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