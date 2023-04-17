الرئيس الفلسطيني يصل إلى جدة

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وصل الرئيس محمود عباس، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية إلى جدة اليوم.
وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة جدة اللواء سليمان الطويرب، والسفير الفلسطيني لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.