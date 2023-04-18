الرئيس المصري: قواتنا المسلحة بالسودان في أمان

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن القوات المصرية المتواجدة في السودان “قوة رمزية” بغرض تنفيذ تدريب مع الأشقاء هناك، وليس لدعم طرف على حساب طرف آخر.

تصريحات السيسي

وخلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس الاثنين، أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة المصرية على تواصل مع الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، بهدف التأكيد على أمن وسلامة العناصر المصرية في السودان، مشددًا على أن القوات كانت متواجدة ضمن بروتوكول للتدريب المشترك، وليس لتأليب أو دعم طرف على حساب طرف آخر، وفقًا لوسائل إعلام مصرية.

وأشار السيسي إلى تصريحات قائد قوة الدعم السريع بأن القوات المصرية في أمن وسلام وتحت مسؤوليته الشخصية، وهو أمر تأكدت منه السلطات المصرية في الاتصالات، متابعًا: “نتمنى استعادة القوات في أسرع وقت ممكن”.

وأكد السيسي أن الدولة المصرية تشجع على حقن دماء السودانيين ووقف إطلاق النار والتفاوض للحث على استقرار السودان والسودانيين.