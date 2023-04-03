الرئيس المصري يغادر جدة

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غادر جدة اليوم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما كان في الوداع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.