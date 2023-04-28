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ضمن منافسات دوري روشن

الرائد خسر 18 نقطة بعد التقدم بالنتيجة!

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٠ مساءً
الرائد خسر 18 نقطة بعد التقدم بالنتيجة!
المواطن - فريق التحرير

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يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد من تراجع المستوى بعد التقدم بالنتيجة في مباريات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

معاناة الرائد بعد التقدم

ويُعد الفريق الريداوي الأكثر فقدًا للنقاط بعد تقدمه بالنتيجة في دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، الأمر الذي أثر على ترتيبه بعد مرور 23 جولة.

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في الحفاظ على تقدمه في 6 مباريات، حيث تقدم بهدف أمام أبها في الجولة الأولى قبل أن يخسر بثنائية، وتقدم على النصر بالجولة التاسعة، ولكن انتهت المباراة بهزيمته بنتيجة 4\2.

الرائد
لاعبو الفريق – المصدر spl

وتقدم الفريق الريداوي على الفيحاء في الجولة الـ13، وانتهت المباراة بخسارته بنتيجة 4\2، وخسر أمام الاتفاق بنتيجة 2\1 في الجولة الـ19، كما هز شباك الوحدة في الجولة الـ17، وخيم التعادل على نتيجة اللقاء بهدفين لكل فريق.

واستمرت معاناة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بعد تقدمه بالنتيجة، خلال مواجهة الشباب بالجولة الـ21، لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 2\2، وتكرر الأمر ذاته في الجولة التالية ضد الطائي، وانتهت بالنتيجة ذاتها.

الرائد
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

مواجهة قوية ضد النصر

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضيفًا على النصر، عند الساعة 9:30 مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر spl
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