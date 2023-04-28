الرائد خسر 18 نقطة بعد التقدم بالنتيجة!

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد من تراجع المستوى بعد التقدم بالنتيجة في مباريات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

معاناة الرائد بعد التقدم

ويُعد الفريق الريداوي الأكثر فقدًا للنقاط بعد تقدمه بالنتيجة في دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، الأمر الذي أثر على ترتيبه بعد مرور 23 جولة.

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في الحفاظ على تقدمه في 6 مباريات، حيث تقدم بهدف أمام أبها في الجولة الأولى قبل أن يخسر بثنائية، وتقدم على النصر بالجولة التاسعة، ولكن انتهت المباراة بهزيمته بنتيجة 4\2.

وتقدم الفريق الريداوي على الفيحاء في الجولة الـ13، وانتهت المباراة بخسارته بنتيجة 4\2، وخسر أمام الاتفاق بنتيجة 2\1 في الجولة الـ19، كما هز شباك الوحدة في الجولة الـ17، وخيم التعادل على نتيجة اللقاء بهدفين لكل فريق.

واستمرت معاناة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بعد تقدمه بالنتيجة، خلال مواجهة الشباب بالجولة الـ21، لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 2\2، وتكرر الأمر ذاته في الجولة التالية ضد الطائي، وانتهت بالنتيجة ذاتها.

مواجهة قوية ضد النصر

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضيفًا على النصر، عند الساعة 9:30 مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.