الرائي الخضيري : الكسوف لا يحول دون رؤية هلال شوال

كشف الرائي عبدالله الخضيري مستشار المرصد الفلكي بجامعة المجمعة، أن ما يتم تداوله حول أن الكسوف يحول دون رؤية هلال شهر شوال غير صحيح وليس له أي علاقة علمية.

فيديو | الرائي عبد الله الخضيري: التقلبات الجوية قد تحجب رؤية هلال شوال ورؤيته تعتمد على صفاء الجو #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/tWAPX0ZH8r — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 17, 2023

وقال الخضيري في تصريحات لـ”نشرة النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، إن هناك من يسعى إلى تحقيق معيار معين بعدم رؤية الهلال بسبب الكسوف، وهذا أمر غير وارد من الناحية العلمية أو الناحية التطبيقية.

وأضاف أن الهلال يكون ارتفاعه على الأفق 5.2 درجات، ومكوثه يتراوح بين 24 إلى 26 دقيقة في بعض الأماكن، مؤكدًا أن التقلبات الجوية قد تحجب رؤية هلال شوال ورؤيته تتوقف على صفاء الجو.

اقتران القمر

وكانت الجمعية الفلكية في جدة قالت في وقت سابق إن الحسابات الفلكية تشير إلى أن القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر شوال يوم الخميس المقبل، عند الساعة 07:12 صباحًا بتوقيت مكة، وذلك بالتزامن مع كسوف للشمس غير مشاهد في الوطن العربي.

وأضافت أن الاقتران أحد منازل القمر ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء عندما يكونان على خط طول سماوي واحد، ويكون القمر منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض.

ولفتت إلى أن الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة يوم الخميس المقبل عند الساعة 06:42 مساءً، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق، وسيغرب عند الساعة 07:06 مساءً بعد 24 دقيقة من غروب الشمس، وبذلك ستتحقق شروط دخول شهر شوال فلكيًا.

رؤية غير ممكنة

وأكدت أن رؤية القمر بالعين المجردة أو أجهزة الرصد غير ممكنة، وذلك بسبب عمره الصغير وإضاءته الضئيلة ووجوده في وهج ضوء شمس الغروب ومدة بقائه القصيرة فوق الأفق، وسيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى “الإهلال” وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وسيكون ذلك متحققًا في اليوم التالي.