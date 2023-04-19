الرائي الخضيري: لا يهمنا بداية الشهر أو اكتماله بل رؤية هلال شوال

كشف الرائي والفلكي الشهير عبدالله الخضيري مدير مرصد جامعة المجمعة الفلكي، عدم أهمية بداية شهر شوال أو اكتماله، وإنما رؤية الهلال، قائلًا: “نحن لسنا معنيين ببداية الشهر ولا اكتماله، نحن معنيين برصد الهلال فقط”.

فيديو | "ورثت حدة البصر من والدي.. وغير المختصين يبحثون عن الظهور الإعلامي".. "عبد الله الخضيري" 40 عاما في رصد الأهلة والكواكب#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Hzk1exgodN — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 19, 2023

وأضاف الخضيري في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن والده كان مغرمًا بالقبة السماوية، حيث ورث منه حدة البصر والتركيز.

وأشار إلى أنه ليس أي صاحب نظر حاد يستطيع الترائي، فهذه موهبة تحتاج إلى التركيز وتمييز الألوان أيضًا.

الظهور الإعلامي

وأكد أن غير المختصين يبحثون فقط عن الظهور الإعلامي، فهم لا يعرفون عن حركة الهلال والشمس والقمر والنجوم شيئًا ولا يعطون أي معلومة.

ولفت إلى أن ما يعنينا هو رصد الهلال ورؤيته مساء الخميس إن رأيناه، والبقية لا نعنى به فهو من اختصاص المحكمة العليا.