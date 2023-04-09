الرحلات الخارجية لرئيس المجلس الأوروبي باهظة الثمن

كشفت دراسة أجراها محررو صحيفة “لوموند” الفرنسية عن زيادة كبيرة في إنفاق رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، على رحلاته الخارجية باستخدام طائرات خاصة.

رحلات ميشيل

وكشفت الصحيفة عن بيانات تشير إلى أنه في ميزانية عام 2024، من المتوقع أن يزيد الإنفاق على أنشطة رئيس المجلس الأوروبي بنسبة 27.5% إلى 2.6 مليون يورو، منها تخصيص حوالي 2 مليون يورو لرحلات ميشيل.

أزمة أوكرانيا

وفي المقابل، ذكر مكتب ميشيل أن هذا يعود إلى زيادة نشاط السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي على خلفية الأزمة الأوكرانية.

جدير بالذكر أن شارل ميشيل يجب أن يمثل الاتحاد الأوروبي ويشرح للشركاء “أهمية” عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، لكنه يستخدم في رحلاته طائرات خاصة مكلفة وضارة بالبيئة بحسب صحيفة “لوموند”.