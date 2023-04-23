الرعايا القادمون من السودان يغادرون المملكة إلى بلدانهم

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بدأ عدد من الرعايا الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى المملكة في مغادرة السعودية متجهين إلى بلدانهم بعدما قدمت لهم الجهات السعودية الدعم اللازم منذ وصولهم إلى أرض البلاد.
يذكر أنه إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيّدها الله-، وصل مواطنو المملكة الذين تم إجلاؤهم من السودان وعددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون.
وبلغ عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم 91 مواطنًا، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الدول الشقيقة والصديقة نحو 66 شخصًا، يمثلون الجنسيات التالية (الكويت وقطر، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتونس، وباكستان، والهند، وبلغاريا، وبنغلاديش، والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو). حيث عملت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.