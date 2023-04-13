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الروبوت الأكثر تقدمًا يبهر العالم بمهاراته اللغوية

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٢ مساءً
الروبوت الأكثر تقدمًا يبهر العالم بمهاراته اللغوية
المواطن - فريق التحرير

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حصد فيديو لروبوت ذكاء اصطناعي تم بثه على الهواء مباشرة تبلغ مدته دقيقتين و35 ثانية، أكثر من مائتي ألف مشاهدة خلال أربعة أيام.

وبحسب موقع “ذا صن البريطاني”  فقد تم نشر المقطع الروبوت الأكثر تقدمًا وهو يتحدث بعدة لغات ولهجات.

من جهتها، كشفت “أميكا”، التي أنشأتها شركة Engineered Arts ومقرها المملكة المتحدة، عن نفسها على أنها روبوت متعدد اللغات في مقطع فيديو جديد أواخر الأسبوع الماضي.

لغات ولهجات

وقال الروبوت إنه يستطيع التحدث بالعديد من اللغات قبل أن يتقن اليابانية والألمانية والصينية والفرنسية لهجات إنجليزية مختلفة، كذلك يمكن أن تتحدث أيضاً لهجات إنجليزية مختلفة بما في ذلك الإنجليزية البريطانية والإنجليزية الأمريكية.

إلى ذلك، تم اختبار المهارات اللغوية للروبوت المتقدم من قبل الباحثين، حيث طرحوا عليه عدداً من الأسئلة والطلبات.

وبعد أن نجح في الإجابة على جميع استفسارات الباحث، قال الروبوت بلهجة بريطانية: “كان من دواعي سروري التحدث إليكم”.

خوارزمية كلام

يشار إلى أنه تم الكشف عن الروبوت لأول مرة في فبراير في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2022، مدعومًا بخوارزمية كلام متقدمة تساعده على تكوين تعابير وجه ديناميكية.

كما كشفت Engineered Arts أن أنماط الكلام في android ليست مُنشأة مسبقاً، ومنذ إزاحة الستار عنها، أُطلق على “أميكا” لقب “الروبوت الأكثر تقدماً في العالم على شكل إنسان”.

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