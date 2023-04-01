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منذ بداية العام الجاري 2023

الرياض ومكة تستحوذان على أكبر عدد من الصكوك العقارية المدمجة

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٩ مساءً
الرياض ومكة تستحوذان على أكبر عدد من الصكوك العقارية المدمجة
المواطن - فريق التحرير

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بلغ عدد العقارات التي دمجت في السعودية 19230 صكاً عقارياً منذ بداية العام الهجري الجاري “247 يوماً”، فيما استحوذت العقارات الاستثمارية والتجارية على نحو 40% من هذه العقارات، التي طلب أصحابها دمجها من كتابات العدل.

ووفقاً لإحصائية حكومية، سجلت كتابات العدل في منطقة الرياض العدد الأعلى بـ6793 صكاً بنسبة 35.3%، تلتها منطقة مكة المكرمة بدمج 6189 صكاً بنسبة 32.2%، ثم المنطقة الشرقية بـ3245 صكاً.

دمج الصكوك العقارية

وسجلت كتابات العدل في منطقة القصيم دمج 1060 صكاً، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ641 صكاً، وذلك منذ بداية العام الهجري الجاري، وفق ما نقلته صحيفة “الاقتصادية”.

بينما أنجزت محاكم المملكة بمختلف تخصصاتها “العامة، والجزائية، والتجارية، والعمالية، والأحوال الشخصية”، 213 ألف قضية خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري، بمعدل 3380 قضية يوميا.

وعقدت المحاكم خلال الفترة نفسها أكثر من 578 ألف جلسة أغلبيتها عقدت عن بعد عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، بمعدل 9174 جلسة يوميا.

وشهدت المحاكم العامة انعقاد 250 ألف جلسة، فيما عقدت المحاكم الجزائية 137 ألف جلسة، ومحاكم الأحوال الشخصية 110 آلاف جلسة، والمحاكم التجارية 31 ألف جلسة، إضافة إلى 50 ألف جلسة عقدتها المحاكم العمالية.

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