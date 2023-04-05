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في موعد أقصاه العاشر من شهر أبريل الجاري

الزكاة تدعو الخاضعين لضريبة الاستقطاع لتقديم إقراراتهم عن مارس

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٩ مساءً
الزكاة تدعو الخاضعين لضريبة الاستقطاع لتقديم إقراراتهم عن مارس
المواطن - فريق التحرير

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا”، اليوم الأربعاء، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر مارس الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر أبريل الجاري.

الإقرارات الضريبية

وحثّت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ضريبة الاستقطاع

ودعت “الزكاة والضريبة والجمارك” المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر(@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).

وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقًا للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

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