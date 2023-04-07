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منها المرتبطة بإقرارات مستحقة بعد 30 نوفمبر 2022

الزكاة : 5 غرامات لا تشملها مبادرة الإعفاء

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٥ مساءً
الزكاة : 5 غرامات لا تشملها مبادرة الإعفاء
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الغرامات التي لا تشملها مبادرة الإعفاء من الغرامات.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر موقع تويتر، لا تشمل مبادرة الإعفاء من الغرامات، الغرامات المرتبطة بإقرارات مستحقة السداد بعد تاريخ 30 نوفمبر 2022م وعدة غرامات أخرى.

وتابعت أن المبادرة لا تشمل الغرامات التي تم سدادها قبل سريان هذه المبادرة وكذلك جميع الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، ومنها غرامات:

  • التأخر في السداد ورفع الإقرار
  • التأخر في التسجيل.
  • تعديل الإقرارات.
  • إضافة إلى الغرامات المرتبطة بإقرارات مستحقة السداد بعد 30 نوفمبر 2022.

إخراج الزكاة

من جانب آخر، حثت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأفراد على إخراج الزكاة “اختياريًا” عبر تطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة (هنا)، حيث توفر الخدمة إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، يشمل ذلك “الأموال، الذهب والفضة، الأسهم، الصناديق الاستثمارية، العقارات، وغيرها، مع إصدار فاتورة للعملية، بالإضافة إلى توفر خاصية التذكير بمواعيد الزكاة، وخاصية حساب زكاة الذهب بحسب درجة نقائه عبر خوارزمية معينة، حيث ترتبط خدمة “زكاتي” بالأسعار العالمية للذهب والفضة.

مبالغ الزكوات

وأوضحت الهيئة في هذا الشأن أن الزكوات الواردة عبر خدمة زكاتي تجاوزت حتى الآن 431 مليون ريال، وذلك منذ إطلاق الخدمة قبل ست سنوات، مؤكدةً أن جميع المبالغ التي وردت عبر الخدمة استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتم توجيهها مباشرة للفئات المختارة من خلال التطبيق.

 

 

 

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