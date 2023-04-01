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في الجولة السادسة من دور المجموعات

الزمالك يهزم المريخ السوداني بشق الأنفس في دوري أبطال إفريقيا

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ صباحاً
الزمالك يهزم المريخ السوداني بشق الأنفس في دوري أبطال إفريقيا
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري فوزًا صعبًا مساء الجمعة على ضيفه نادي المريخ السوداني برباعية مقابل ثلاثة أهداف في الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقدم الفريق الأبيض بهدفين سريعًا عبر كل من مصطفى شلبي وناصر منسي في الدقيقتين الأولى والثالثة.

هاتريك ناصر منسي يقود الزمالك للفوز

ثم قلص نادي المريخ الفارق بإحرازه الهدف الأول عبر اللاعب رمضان عجب في الدقيقة السابعة.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الفريق الأبيض بنتيجة هدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، كشر فريق المريخ عن أنيابه ليسجل الهدفين الثاني والثالث عبر كل من الجزولي نوح والبرازيلي باولو لويز في الدقيقتين الـ48 والـ57.

الزمالك والمريخ السوداني 3

وسجل ناصر منسي هدفه الثاني في المباراة والثالث لـ الزمالك في الدقيقة الـ64، ثم عزز بالهاتريك والهدف الثالث له والرابع للفريق الأبيض في الدقيقة الـ91.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الفريق الأبيض 7 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد المريخ عند خمس نقاط متذيلًا المجموعة الرابعة، حيث ودع الفريقان بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتأهل عن المجموعة الرابعة كل من الترجي الرياضي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

وتُستكمل اليوم السبت مباريات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2022/ 2023، وذلك بإقامة 4 مباريات ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات.

الزمالك والمريخ السوداني 3

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الرجاء المغربي وسيمبا التنزاني في الواحدة من صباح اليوم بتوقيت المملكة، أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي بيترو أتلتيكو الأنجولي وفيتا كلوب الكونغولي حيث تنطلق في السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

المباراة الثالثة ستكون بين فريقي الأهلي المصري والهلال السوداني وتُقام في العاشرة مساءً، المباراة الرابعة ستكون بين فريقي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والقطن الكاميروني، حيث تبدأ في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

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