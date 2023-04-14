الزمالك يواصل نتائجه الإيجابية ويهزم حرس الحدود بثلاثية

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في تحقيق فوز كبير على مضيفه حرس الحدود بثلاثية دون رد أمس الخميس، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وكان اللاعب ناصر منسي نجح في إحراز الهدف الأول للفريق الأبيض بطريقة جميلة في الدقيقة الـ14 من عمر الشوط الأول، ثم أضاف المدافع حسام عبدالمجيد الهدف الثاني للفريق الأبيض في الدقيقة الـ45 من ضربة رأسية.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق الأبيض تألقه ليضيف الهدف الثالث عبر اللاعب أحمد بلحاج في الدقيقة التسعين بعد تمريرة متقنة من اللاعب سيف جعفر.

الزمالك رابع ترتيب الدوري المصري

وبعد الفوز، أصبح رصيد الزمالك 39 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد فريق حرس الحدود عند 16 نقطة في المركز الـ18 والأخير.

وكان الفريق الأبيض، حقق فوزًا بشق الأنفس على نادي البنك الأهلي تحت قيادة مدربه المؤقت مدحت عبدالهادي في الجولة الـ24 من بطولة الدوري المصري، مساء الأحد الماضي.

وسيتولى المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو تدريب الزمالك في الفترة المقبلة خلفًا للمدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا.