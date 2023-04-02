السجن سنة لمن امتهن التسول أو أدار متسولين

أكدت النيابة العامة أن التسول جريمة موجبة للمساءلة والعقوبات الجزائية لانطوائها على مخاطر اجتماعية ونفسية واقتصادية وأمنية، داعية الجميع إلى عدم المساهمة في ارتكاب أي من الأفعال المفضية لهذه الجريمة.

وقالت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها إنه يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده ــ بأي صورة كانت ــ على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول.

عقوبات التسول

وأشارت إلى أن العقوبات تتمثل في السجن مدة تصل إلى سنة، غرامة تصل إلى 100 ألف ريال، وإبعاد كل من عوقب من غير السعوديين عن المملكة، باستثناء أداء الحج أو العمرة، وذلك وفقًا لنظام مكافحة التسول.