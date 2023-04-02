السجن سنة لمن امتهن التسول أو أدار متسولين تشيلسي يُعلن إقالة جراهام بوتر الشيخ السديس يعلن نجاح خطة رئاسة الحرمين في العشر الأوائل من رمضان وظائف شاغرة بشركة غازكو في 3 مدن وظائف شاغرة في تطوير للخدمات التعليمية مدفع رمضان يعيد لزوار جدة ذاكرة إعلان دخول الشهر الفضيل مستفيدة جود الإسكان تعبر عن فرحتها: كأني نمت على غيمة تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون شرطة جدة تسترد 620 ألف ريال وتضبط 3 أشخاص إثر انتحالهم الصفة نائبة وزير السياحة: ولي العهد رفع مستهدف الزيارات السياحية إلى 100 مليون زيارة
أكدت النيابة العامة أن التسول جريمة موجبة للمساءلة والعقوبات الجزائية لانطوائها على مخاطر اجتماعية ونفسية واقتصادية وأمنية، داعية الجميع إلى عدم المساهمة في ارتكاب أي من الأفعال المفضية لهذه الجريمة.
وقالت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها إنه يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده ــ بأي صورة كانت ــ على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول.
وأشارت إلى أن العقوبات تتمثل في السجن مدة تصل إلى سنة، غرامة تصل إلى 100 ألف ريال، وإبعاد كل من عوقب من غير السعوديين عن المملكة، باستثناء أداء الحج أو العمرة، وذلك وفقًا لنظام مكافحة التسول.