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مع غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال

السجن سنة لمن يحصل على أموال الضمان الاجتماعي بدون حق

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٩ مساءً
السجن سنة لمن يحصل على أموال الضمان الاجتماعي بدون حق
المواطن - فريق التحرير

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أكدت النيابة العامة، أنه يعاقب كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق، بالسجن مدة تصل إلى سنة.

عقوبات الاستيلاء

وقالت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها إن نظام الضمان الاجتماعي يستهدف إرساء التدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع، وتقديم الدعم المناسب.

وأشارت إلى أنه يعاقب كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق، بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، وإعادة ما تم صرفه دون استحقاق.

شروط الضمان الاجتماعي

يذكر أن من بين شروط الضمان الاجتماعي ما يلي:

  • أن يكون سعودي الجنسية مقيمًا بشكل دائم في المملكة باستثناء (المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل).
  • ألا يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.
  • استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
  • ألا يكون مقيمًا في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.
  • ألا يمتلك أصولًا ذات قيمة عالية.
  • إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشًا مستقلًّا.
  • ألا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي فيها الأسرة.

 

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