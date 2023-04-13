السجن سنة لمن يحصل على أموال الضمان الاجتماعي بدون حق

أكدت النيابة العامة، أنه يعاقب كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق، بالسجن مدة تصل إلى سنة.

عقوبات الاستيلاء

وقالت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها إن نظام الضمان الاجتماعي يستهدف إرساء التدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع، وتقديم الدعم المناسب.

وأشارت إلى أنه يعاقب كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق، بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، وإعادة ما تم صرفه دون استحقاق.

شروط الضمان الاجتماعي

يذكر أن من بين شروط الضمان الاجتماعي ما يلي: