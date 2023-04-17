السجن لرسام جرافيتي أمريكي عام ونصف في كوريا الجنوبية

طالبت النيابة في إقليم إنتشون بكوريا الجنوبية، بإصدار حكم بالسجن لمدة عام ونصف العام، بحق رجل أمريكي، بتهمة الإضرار بالممتلكات العامة.

الرسم على جدران القطارات

وألقي القبض على الشاب رسام جرافيتي، العام الماضي؛ لرسمه على جدران القطارات ومحطات القطارات بالسر، وفقًا لوكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وبحسب النيابة العامة في إقليم إنتشون، أدين الرجل بـ 6 تهم، منها الإضرار بالممتلكات العامة، عقب اقتحامه رفقة شريكه الإيطالي، محطات 9 قطارات أنفاق في جميع أرجاء كوريا الجنوبية منذ شهر سبتمبر الماضي، وقاما بالرسم غير القانوني على جدرانها.

وكشفت النيابة خلال المحاكمة، أن قيمة الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة جراء رسومات المتهم تقدر بنحو 43 مليون وون (33 ألف دولار).

اتفاق تعويض

ونوهت النيابة، بأن المتهم لم يتوصل إلى اتفاق تعويض مع بعض الشركات التي أضر بها، كما يؤخذ بعين الاعتبار أنه فر إلى دولة أجنبية بعد ارتكابه الجريمة، رغم إدراكه لعدم قانونية أفعاله.

ومن جهة الدفاع، قال محامي المتهم: إن موكله البالغ من العمر 27 عامًا، نادم على أخطائه، وسيحاول التوصل إلى اتفاقيات تعويض مع شركتين ممن وقع عليهما الضرر، بعد أن يتمكن من جميع الأموال من خلال استغلال موهبته في الرسم، وبيع أعماله الفنية.