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تعتمد على الزكاة والصدقات

السجن والغرامة عقوبة الحصول على أموال الضمان الاجتماعي دون حق

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
السجن والغرامة عقوبة الحصول على أموال الضمان الاجتماعي دون حق
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الضمان الاجتماعي يعتمد في موارده المالية على الزكاة وما يقدم له من هبات وصدقات.

مصادر الأموال

وقالت الوزارة في إنفوجراف صادر عنها إن المادة الثالثة والعشرين من نظام الضمان الاجتماعي تنص على أن مصادر أموال المعاشات لمستفيدي الضمان الاجتماعي تعتمد على أموال الزكاة التي تحصلها الدولة، الإعلانات المعتمدة من خزينة الدولة، ما يقدم له من زكوات وصدقات وعائدات، وأوقاف وتبرعات وهبات.

ولفتت إلى أنه بعاقب النظام كل من يحصل على أموال الضمان الاجتماعي بغير وجه حق.

السجن والغرامة

وكانت النيابة العامة، أكدت في وقت سابق، أنه يعاقب كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق، بالسجن مدة تصل إلى سنة.

وقالت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها إن نظام الضمان الاجتماعي يستهدف إرساء التدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع، وتقديم الدعم المناسب.

وأشارت إلى أنه يعاقب كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق، بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، وإعادة ما تم صرفه دون استحقاق.

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