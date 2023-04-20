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من أجل سرقة مقتنياتها الثمينة

السجن 21 عامًا لروسية حاولت قتل صديقتها بـ كعكة جبن

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ مساءً
السجن 21 عامًا لروسية حاولت قتل صديقتها بـ كعكة جبن
المواطن - فريق التحرير

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أمرت محكمة أمريكية بسجن امرأة روسية 21 عامًا لمحاولتها قتل أمريكية من خلال تسميم كعكة جبن ثم سرقة هويتها وبعض ممتلكاتها الثمينة.

تفاصيل الجريمة

وأدينت فيكتوريا ناسيروفا، البالغة من العمر 47 عامًا، بمحاولة القتل من قبل هيئة محلفين في نيويورك.

وزارت ناسيروفا منزل ضحيتها البالغة من العمر 35 عامًا في أغسطس 2016 وهي تحمل هدية عبارة عن كعكة جبن.

سر كعكة الجبن

أكلت المرأة الحلوى وبدأت تشعر بالمرض، وقال ممثلو الادعاء إن الحبوب تناثرت حولها لتبدو وكأنها حاولت الانتحار.

عندما عادت الضحية إلى المنزل بعد العلاج في المستشفى، اكتشفت أن جواز سفرها وبطاقة تصريح العمل مفقودة، إلى جانب المجوهرات والأشياء الثمينة الأخرى.

واختبرت السلطات كعكة الجبن ووجدوا أنها مغطاة بالفينازيبام، وهو مهدئ قوي للغاية.

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