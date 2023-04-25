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السحب الرعدية الركامية تغطي معظم المناطق

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ مساءً
السحب الرعدية الركامية تغطي معظم المناطق
المواطن - فريق التحرير

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كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، تواجد سحب رعدية ركامية بشكل كثيف على عدة مناطق.

وأوضح العقيل، خلال لقاء له مع قناة الإخبارية، أن هذه المناطق هي حائل والقصيم والمدينة المنورة وبعض أجزاء من منطقة الرياض وعسير ومكة المكرمة والباحة.

أمطار غزيرة

وتوقع محلل الطقس هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع جريان السيول، داعيًا إلى الابتعاد عن مجاري السيول.

الطقس المتوقع

وفي وقت سابق، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مناطق المملكة، خلال الـ 24 ساعة من ظهر اليوم وحتى صباح غد الأربعاء.

وأوضح الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الممطرة تؤثر على أجزاء متفرقة من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والباحة وعسير ونجران وحائل والقصيم والجوف ونجران وجازان، مع فرصة سيول على أجزاء منها تسبقها برياح نشطة.

وأضاف الحصيني أن الحالة الجوية تمتد إلى اليمن وعُمان، وقد تسقط الأمطار بغزارة على جنوب شرق عُمان بحسب نماذج الطقس المتوقعة.

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