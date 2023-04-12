Icon

السحب الممطرة تدخل العاصمة الرياض Icon أمطار غزيرة وأتربة مثارة على حريملاء Icon بيولي وسباليتي يكشفان أوراق ميلان ونابولي في قمة دوري الأبطال Icon المرئي والمسموع تغرم صانع محتوى أثار النعرات القبلية والعنصرية على تيك توك Icon تشكيل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي Icon أئمة صلاة التهجد في المسجد النبوي ليلة 22 رمضان Icon OMODA / JAECOO تعلن عن أنشطة ترويج الاستثمار في الأسواق السعودية Icon أمطار متوسطة ورياح شديدة على جازان غدًا Icon الدراسة عن بعد غدًا في جامعة حفر الباطن Icon بعض أعضاء 6 متوفين دماغيًا تنقذ 13 مواطنًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
متوقع أن تؤدي إلى جريان السيول

السحب الممطرة تدخل العاصمة الرياض

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٢ مساءً
السحب الممطرة تدخل العاصمة الرياض
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشر الباحث في الطقس والمناخ والناشط البيئي وعضو مؤسس لجمعية الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر”، أوضح خلالها توقعات حالة الطقس الساعات المقبلة، على بعض مناطق من المملكة، وحدوث سحب كثيفة ممطرة، وسحب رعدية مع حبات البرد.

سحب ممطرة

وأكد عبدالعزيز الحصيني، أنه متوقع بداية من وقت المغرب اليوم الأربعاء 21 رمضان 1444 هجريًا، دخول السحب الممطرة إلى العاصمة الرياض، مع أمطار خفيفة متفرقة عليها.

وفي الوقت نفسه، شهدت مدينة الرياض هطول أمطار غزيرة على معظم الأحياء، ما بين خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة برياح شديدة وأتربة مثارة.

 

وأوضح أنه متوقع أن تكون الليلة ممطرة على العاصمة الرياض، مع تكوّن سحب ممطرة رعدية على محافظات الرياض الشمالية والغربية وجنوب القصيم وعلى الصمان.

وتوقع أيضًا أن تشمل الأمطار في الساعات المقبلة محافظات الرياض الجنوبية والمنطقة الشرقية، وربما تؤدي إلى جريان السيول ونشر فيديوهات تظهر فيها تساقط الأمطار وجريان السيول اليوم الأربعاء.

وسبق وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية بعدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والشرقية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موسكو ترفع العلم الروسي فوق باخموت
العالم

موسكو ترفع العلم الروسي فوق باخموت

العالم
أفضل 4 مدافعين في دوري روشن بعد الجولة الـ21
الرياضة

أفضل 4 مدافعين في دوري روشن بعد...

الرياضة
4 مدن سعودية ضمن مؤشر IMD للمدن الذكية في العالم
السعودية اليوم

4 مدن سعودية ضمن مؤشر IMD للمدن...

السعودية اليوم
توقعات الطقس في رمضان: معدل هطول الأمطار أكثر من العادة
السعودية اليوم

توقعات الطقس في رمضان: معدل هطول الأمطار...

السعودية اليوم
مجلة تشارلي إيبدو ترسم مصير ماكرون بعد الاحتجاجات
العالم

مجلة تشارلي إيبدو ترسم مصير ماكرون بعد...

العالم
تعرف على حالة الطقس اليومية عبر توكلنا خدمات
السعودية اليوم

تعرف على حالة الطقس اليومية عبر توكلنا...

السعودية اليوم
تعليم الرياض يشارك في مشروع الرياض الخضراء بزراعة 53 ألف شتلة
السعودية اليوم

تعليم الرياض يشارك في مشروع الرياض الخضراء...

السعودية اليوم
لقطات لانهيارات صخرية في عقبة حزنة في الباحة
السعودية اليوم

لقطات لانهيارات صخرية في عقبة حزنة في...

السعودية اليوم