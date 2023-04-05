السدحان يتزوج زميلته للخروج من قضية التحرش في طاش العودة

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في مشهد تمثيلي، ظهر الفنان عبدالله السدحان، خلال حلقة اليوم من طاش العودة، بدور موظف بقسم جميع العاملين به سيدات.
وضعك لما تكون في قسم كلهم موظفات😅#طاش_العودة#رمضان_يجمعنا#MBC1#Shahid @algassabinasser@Abdulsadhan
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/QDytI0NE5G pic.twitter.com/RBcTkWrRd2
— MBC1 (@mbc1) April 4, 2023
وخلال الحلقة، دخل السدحان، قسم السيدات يحمل بيده أرغفة خبز، حيث عرفته المديرة على أنه الموظف الجديد حمد، وسيكون متواجدًا معهن.
وطلبت المديرة من باقي الموظفات بالقسم إضافة السدحان في جروب العمل، وهو ما تم رفضه من بعضهن، وطالبن بعمل جروب جديد، بسبب سوالفهن.
وقال السدحان للمديرة: إنه يمكنه العمل خارج الجروب، عن طريق إرسال المعاملات على “الإيميل” أو إنهاء المعاملات الورقية، ولكن طلبه تم رفضه.
كما شهدت حلقة اليوم من المسلسل، تهديد فتاة للفنان عبدالله السدحان برفع قضية تحرش عليه بعدما تصادم معها بالخطأ.
تصادم معها بالغلط وتبي ترفع عليه قضية تحرش😂💔#طاش_العودة#رمضان_يجمعنا#MBC1#Shahid @algassabinasser@Abdulsadhan
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/QDytI0N6g8 pic.twitter.com/3p2EJ6xw3i
— MBC1 (@mbc1) April 4, 2023
وخلال الحلقة، شوهد السدحان وهو يمارس عمله داخل غرفة مليئة بالملفات، وبينما كان يقف ممسكًا بملف في يده ويتحرك تصادم مع إحدى زميلاته فجأة، واتهمته بالتحرش بها وهددته برفع قضية عليه.
وفي اللقطة التالية من الفيديو أخبرت موظفة السدحان أن زميلتهم في العمل سوف ترفع عليه قضية تحرش، وأن العقوبة قد تكون السجن وغرامة مالية كبيرة، وبعد ذلك اقترح عليه فرد الأمن أن يتزوج الفتاة حتى يخرج من هذه المشكلة.
وظهر السدحان، في نهاية المقطع وهو يتقدم إلى الفتاة لخطبتها، ولكنها طلبت أن يذهب إلى والدها، فقال السدحان: “أنا متزوج وزوجتي موريتني نجوم السماء في عز الظهر، حلي الموضوع، طول الله عمرك”.