السدحان يستفيق من الغيبوبة على صدمة في طاش العودة

في مشهد تمثيلي، تطرقت حلقة اليوم من مسلسل طاش العودة لمشكلة اجتماعية، حيث تعرض رجل لحادث ودخل في غيبوبة لفترة طويلة، وبعد عودته إلى منزله تفاجأ أن زوجته تزوجت شخصًا آخر.

عودة السدحان لمنزله

ووثقت الحلقة، لحظة عودة الفنان عبدالله السدحان وهو يعود إلى منزله حاملًا باقة ورد لزوجته، وتفاجأ بالفنان ناصر القصبي يفتح له الباب، ثم شاهد زوجته.

وخلال الفيديو، سأل السدحان، القصبي عن سبب تواجده مع زوجته لترد زوجته عليه قائلة: إنه زوجها.

خبر وفاة زوجها

وتابعت الممثلة أنها عندما تلقت خبر وفاة زوجها السدحان، دون العثور على جثته، فسخت عقد النكاح، في المحكمة وتزوجت القصبي.

وعندما سألت السدحان عن سبب غيابه، رد موضحًا أنه تعرض لحادث أثناء ذهابه إلى المطار وتوفي السائق أما هو فأصيب ودخل في غيبوبة فترة طويلة، وعندما عاد إلى وعيه وتذكرها عاد إليها.