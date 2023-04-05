السدحان 15 سنة بدون جوال في طاش العودة

يواصل الفنان عبدالله السدحان، الظهور في حلقات “طاش العودة”، حيث ظهر في حلقة اليوم بدور أبو جوجو، الذي ترك استخدام الجوال منذ 15 عامًا.

السدحان والقصبي

وخلال الحلقة، ظهر السدحان وبجواره الفنان ناصر القصبي، وقال له: أنا أعرف مشكلتك بدون ما تتكلم، مشكلتك في كلمة واحدة، هي المشددات”.

وتابع القصبي لـ أبو جوجو: اليوم أعيش جو غريب، الأجهزة وصلتنا المواصيل، حاسس إني في أوروبا، مو معقول!، ليرد عليه السدحان: لأنها طاقة مهدرة، أنا بعد ما تركت الجوال، صار عندي العقل هادي والجسد نشيط.

بعد غياب 12 عامًا

بعد غياب دام 12 عامًا، وبرعاية الهيئة العامة للترفيه وإنتاج “أستوديوهات MBC”، عاد النجمان الكبيران ناصر القصبي وعبدالله السدحان ليرسما معًا الضحكات القلبية على وجوه الملايين في “طاش العودة” على 1MBC وباقة VIP من “شاهد” في رمضان.

مواقف وأحداث كوميدية متجددة تعكس قضايا المجتمع انتظرها طويلًا جمهور طاش المتلهف، وذلك بإخراج “طاش العودة” محمد القفاص.

وإلى جانب النجمين الكبيرين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، يشارك نخبة من ألمع نجوم الدراما والكوميديا السعودية وأبرزهم: يوسف الجراح، حبيب الحبيب، إلهام علي، ماجد مطرب، بشير الغنيم، ريماس منصور، سناء بكر يونس، راشد الشمراني، وآخرون.