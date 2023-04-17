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تأهب لليلة 27 رمضان في المسجد الحرام اليوم

السديس: أجواء آمنة وخدمات متطورة للتيسير على المعتمرين والزائرين

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ صباحاً
السديس: أجواء آمنة وخدمات متطورة للتيسير على المعتمرين والزائرين
المواطن - فريق التحرير

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أعرب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، عن شكره لله عز وجل، وللحكومة الرشيدة لتهيئها كافة الأجواء الآمنة والمطمئنة والخدمات المتطورة للتيسير على المعتمرين والزائرين بالمسجد الحرام.

وقال السديس خلال لقاء له: الحمد لله تبارك وتعالى على ما من به من نعم ومنها ما ينعم به المعتمرون، والزائرون والمصلون في المسجد الحرام من أجواء آمنة ومطمئنة، وأدائهم شعائرهم بكل يسر وسهولة، مضيفًا: كل ذلك بفضل الله ثم بفضل ما تقدمه القيادة الرشيدة للحرمين الشريفين ولضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين.

أجواء إيمانية مطمئنة

ولفت السديس إلى الجو الإيماني، والبيئة الروحانية، وأداء المعتمرين شعائرهم بكل انسيابية ومرونة وبكل يسر وسهولة، في ظل تدفق الأعداد المليونية.

وأعرب عن فخره بالمملكة، قائلًا: هذا ما تفخر به هذه البلاد، وهو أيضًا فرصة عظيمة للمسلمين أن يؤدوا هذه الشعيرة، وما عليهم إلا التفرغ للعبادة على الوجه المطلوب، بأن هيئت لهم كافة الأجواء الآمنة، وأيضًا كافة الخدمات المتطورة ولله الحمد والمنة.

وأكمل: أيضًا نشيد بكل الجهود العظيمة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة، ويبذلها فريق العمل في الرئاسة، ولاسيما الفريق الميداني والفريق الخدمي، والإعلامي، لهم كل الشكر على خدماتهم الميدانية.

تأهب لـ ليلة 27

من جانب آخر، تحولت منظومة رئاسة الحرمين الميدانية وإدارة الحشود والتفويج والمنظومة الأمنية والجهات ذات العلاقة بخدمة المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام، لخلية نحل وحراك متواصل ميداني استعدادًا لتنفيذ خطة ليلة الـ 27 من شهر رمضان المبارك (مساء اليوم)، حيث حشدت رئاسة الحرمين أكثر من 12 ألفًا من منسوبي الرئاسة والآلاف من عمال النظافة والتطهير ضمن الفرق الميدانية التشغيلية؛ مستخدمة أفضل وأحدث التقنيات لخدمة الحرمين وقاصديهما وضبط خطة التفويج بانسيابية عالية والحيلولة دون حدوث اختناقات بتناغم كامل مع المنظومة الأمنية.

وعقد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، سلسلة من الاجتماعات مع قيادات الرئاسة في الميدانية أمس لتنفيذ الخطة الخاصة بإدارة الحشود والتفويج للقاصدين داخل المسجد الحرام بالتنسيق مع المنظومة الأمنية لضمان انسيابية تدفق الحشود وتوفر الخدمات المعيارية للقاصدين.

تعظيم الخدمات

وقال الشيخ السديس: إن القيادة الرشيدة- حفظها الله- حريصة كل الحرص لخدمة قاصدي الحرمين، وهي تتابع أولًا بأول من بداية شهر رمضان المبارك التقارير المتعلقة بتسخير الخدمات، وتوفير كل الإمكانيات حتى يؤدي المعتمرون مناسكهم في يسر وسهولة لاسيما في هذه الأيام المباركة التي يشهد الحرمان الشريفان فيهما كثافة عالية وإقبالًا كبيرًا من المعتمرين والمصلين والزائرين.

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